Мишустин подписал новые поручения по борьбе распространением коронавируса в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения, направленные на реализацию указаний президента РФ Владимира Путина, которые были даны в рамках совещания по борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

Об этом со ссылкой на соответствующее поручение, опубликованное на портале правовой информации, сообщают официальные представители пресс-службы кабинета министров РФ. Как уточняется, Мишустин дал 12 поручений 6 ведомствам: Минфину, Минэкономразвития, МВД, Министерству здравоохранения, Минтруду и Минпромторгу.