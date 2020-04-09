Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

 Гаспарян не видит оснований судиться с главой краснодарского штаба Навального

Гаспарян не видит оснований судиться с главой краснодарского штаба Навального
США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

 Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины

Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины
Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

 Корейба пожаловался на стереотипную паранойю в Польше

Корейба пожаловался на стереотипную паранойю в Польше
Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

Собянин временно запретил посещение московских кладбищ из-за коронавируса

 Гаспарян не видит оснований судиться с главой краснодарского штаба Навального

Гаспарян не видит оснований судиться с главой краснодарского штаба Навального
США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

США перехватили два российских истребителя в районе Аляски

 Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины

Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины
Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

 Корейба пожаловался на стереотипную паранойю в Польше

Корейба пожаловался на стереотипную паранойю в Польше
18:14   9 Апреля 2020
Политика

Мишустин подписал новые поручения по борьбе распространением коронавируса в РФ

Мишустин подписал новые поручения по борьбе распространением коронавируса в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения, направленные на реализацию указаний президента РФ Владимира Путина, которые были даны в рамках совещания по борьбе с распространением эпидемии COVID-19.

Об этом со ссылкой на соответствующее поручение, опубликованное на портале правовой информации, сообщают официальные представители пресс-службы кабинета министров РФ. Как уточняется, Мишустин дал 12 поручений 6 ведомствам: Минфину, Минэкономразвития, МВД, Министерству здравоохранения, Минтруду и Минпромторгу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#мишустин #поручения #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...