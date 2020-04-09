Путин призвал обеспечивать внутреннюю безопасность в РФ

Российский лидер Владимир Путин призвал обеспечивать внутреннюю безопасность в стране.

Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ, которое состоялось в режиме онлайн.

По словам президента России, внутренняя безопасность в государстве должна обеспечиваться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Путин отметил, что ситуация в мире меняется, и коронавирус затронул мировую экономику, работу промышленных и транспортных предприятий, а также других отраслей.

Как подчеркнул Путин, сейчас актуально гарантировать внутреннюю безопасность, внимательно анализируя то, что происходит вокруг, чтобы национальные интересы страны были обеспечены надежно.