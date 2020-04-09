Владелец поврежденного Mercedes рассказал о взрыве на Брестской в Москве

Хозяин поврежденного Mercedes заявил, что обломки с корпуса здания после взрыва на Брестской в Москве рухнули на его припаркованный автомобиль.

Собеседник телеканала "360" сообщил, что транспортное средство получило серьезные повреждения. В настоящее время мужчина ждет оформления факта происшествия со стороны ГИБДД. Он добавил, что тоже работает в "Панораме", правда, на несколько этажей выше места, где произошел взрыв.

К врачам после происшествия обратилась 13-летняя девочка, пострадавшая при инциденте. У несовершеннолетней диагностировали резаную травму руки. Самостоятельно за помощью к врачам обратились еще пять пострадавших, пишут журналисты телеканала.