Reuters сообщило, что РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Главы РФ и Саудовской Аравии смогли договориться о крупном сокращении объемов добычи нефти, сообщает британское агентство Reuters, ссылаясь на своего представителя в ОПЕК.

Правительства РФ и Саудовской Аравии смогли устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению нефтедобычи, сообщил высокопоставленный чиновник из России.

Ожидается, что правительство Саудовской Аравии сократит добычу "черного золота" на 4 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение по объемам добычи нефти, которое истекло в конце марта, не было пролонгировано из-за разногласий участников сделки ОПЕК+. Так, РФ и Саудовская Аравия не смогли прийти к общему решению по сокращению нефтедобычи, из-за этого цена на сырье упала почти на треть.