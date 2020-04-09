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17:57   9 Апреля 2020
Политика

Reuters сообщило, что РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Reuters сообщило, что РФ и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Главы РФ и Саудовской Аравии смогли договориться о крупном сокращении объемов добычи нефти, сообщает британское агентство Reuters, ссылаясь на своего представителя в ОПЕК.

Правительства РФ и Саудовской Аравии смогли устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению нефтедобычи, сообщил высокопоставленный чиновник из России.

Ожидается, что правительство Саудовской Аравии сократит добычу "черного золота" на 4 миллиона баррелей в сутки.

Соглашение по объемам добычи нефти, которое истекло в конце марта, не было пролонгировано из-за разногласий участников сделки ОПЕК+. Так, РФ и Саудовская Аравия не смогли прийти к общему решению по сокращению нефтедобычи, из-за этого цена на сырье упала почти на треть.

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Автор: Илья Романович
#россия #нефть #саудовская аравия #опек

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