Шойгу распорядился оказать помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

Россия направит помощь Боснии и Герцеговине для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина дал указание помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, Россия направила 15 самолетов в Италию в рамках помощи с коронавирусной инфекцией. Самолеты доставили в Рим российских военных вирусологов, средства для дезинфекции и технику. Сейчас российские специалисты работают в Бергамо.

Также РФ направила гуманитарный груз в США.