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 Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины

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17:51   9 Апреля 2020
Политика

Шойгу распорядился оказать помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

Шойгу распорядился оказать помощь Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

Россия направит помощь Боснии и Герцеговине для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина дал указание помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Отметим, Россия направила 15 самолетов в Италию в рамках помощи с коронавирусной инфекцией. Самолеты доставили в Рим российских военных вирусологов, средства для дезинфекции и технику. Сейчас российские специалисты работают в Бергамо. 

Также РФ направила гуманитарный груз в США. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #шойгу #босния и герцеговина

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