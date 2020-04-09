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17:38   9 Апреля 2020
Политика

Вострецов раскритиковал приостановку профилактических медосмотров на фоне коронавируса

Вострецов раскритиковал приостановку профилактических медосмотров на фоне коронавируса

Правительство РФ в прошлом месяце приняло решение приостановить проведение профилактических медосмотров.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о жалобах работников и работодателей, поступивших в объединение профсоюзов РФ "Соцпров", главой которого он является. Он счел такие действия чиновников "перегибом".

Множество чиновников посчитали, что профилактические медосмотры являются тем же самым, что обязательные медосмотры по трудовому законодательству, поэтому решили приостановить их проведение. Теперь компании, согласно статье 76 ТК РФ, обязаны не допускать и отстранять от работы сотрудников, не прошедших медосмотры.

В заключение Вострецов указал, что предпримет все возможные меры, чтобы возобновить проведение обязательных медосмотров во всех регионах РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#вострецов #медосмотры #коронавирус

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