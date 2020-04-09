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17:30   9 Апреля 2020
Экономика

Экстренный саммит ОПЕК+ стартовал в формате онлайн-конференции

Экстренный саммит ОПЕК+ стартовал в формате онлайн-конференции

Экстренные переговоры стран-нефтеэкспортеров в формате ОПЕК+ начались, сообщает иранское издание Shana. Диалог будет вестись в условиях видеоконференции в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавирусной инфекции.

Переговоры представителей энергетических индустрий ведущих стран-нефтеэкспортеров начаты в формате онлайн-конференции - это необходимо для обеспечения безопасности делегатов в период пандемии коронавируса. Основным вопросом станет взаимодействие государств в условиях резкого снижения стоимости нефти. Стабилизировать ценообразование позволит сокращение добычи ресурсов.

Ранее в России уже подтвердили готовность сократить добычу нефти в интересах урегулирования ситуации на фондовых рынках. Москва надеется, что ее инициативу поддержат другие страны объединения, что позволит пропорционально снизить перепроизводство.

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Автор: Руслан Неглинный
#цены на нефть #видеоконференция #коронавирус

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