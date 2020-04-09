Кулешов: Публикации СМИ о пандемии должны писаться на основе нескольких мнений ученых

Публикации в СМИ, которые посвящены эпидемии коронавирусной инфекции, всегда должны писаться на основе мнении нескольких ученых, убежден академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов.

В интервью журналистам Nation News он напомнил о том, что привлечение к административной ответственности – не единственный способ борьбы с недостоверной информации. Более того, по мнению Кулешова, в науке существует своя правда, которая в итоге всегда побеждает.

"Журналистам необходимо больше обращаться к заслуженным ученым, а те, в свою очередь, не должны отказывать в помощи", – убежден Кулешов.

Корреспонденты издания "Вечерняя Москва" сообщали о том, что представители комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства рассказали о некорректном освящении действий Кремля по борьбе с распространением коронавирусной инфекции со стороны ряда зарубежных СМИ. По данным vm.ru, за распространение фейков о коронавирусе может быть выписан штраф в размере от 300 до 700 тыс. рублей.

Среди прочего комиссия сообщила о некоторых российских изданиях, осуществляющих свою работу за границей, которые публиковали недостоверную информацию. Среди них оказались "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медиа" и другие.