Клочкова отказалась комментировать свою резонансную статью о Шугалее

Скептические настроения Клочковой, а также ее отказ отвечать на вопросы по поводу своей публикации, посвященной фильму о похищении российских социологов в Ливии, говорят о безразличии журналистки к судьбе пленных, считают специалисты редакции ФАН.

Темой статьи Клочковой стал предстоящий прокат картины "Шугалей". Сюжет фильма основан на реальных событиях и посвящен похищению двух российских социологов в Ливии.

Девушка выразила свое несогласие с причиной похищения российских граждан, которой придерживаются создатели ленты. Присутствующие в тексте ее публикации фразы и штампы наводят на мысль, что Клочковой абсолютно неинтересна дальнейшая судьба россиян, находящихся в Ливийской тюрьме "Митига", которая известна жестокими условиями содержания заключенных.

Комментарии по поводу вложенных в статью смыслов, а также личного отношения к сложившейся ситуации Клочкова давать отказалась.

"Вы знаете, все, что я хотела сказать в статье, я сказала. Как вы ее восприняли, как вы интерпретировали текст - это я оставляю на вашей совести", - заявила журналистка корреспонденту ФАН.

Без ответа также остался вопрос о важной роли общественности, которая должна прикладывать все усилия, для возвращения россиян на Родину.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан попали в плен в 2019 году. Они проводили в Ливии социологические исследования. Обвинения российским гражданам не предъявлены. Социологи находятся в ливийской тюрьме "Митига" под Триполи.