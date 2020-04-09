Врач прокомментировал эффективность блокатора вирусов, замеченного у Пескова

Врач высшей категории Владимир Зайцев оценил, насколько эффективен блокатор вирусов, с которым недавно был замечен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принцип работы устройства состоит в том, что оно выделяет диоксид хлора. Это якобы дезинфицирует пространство вокруг человека. Создатели уверяют, что блокатор действует в радиусе одного метра. Подобные "бейджи" были также замечены ранее у вице-премьера Андрея Белоусова, а также у сотрудников его аппарата.

Врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с корреспондентом iReactor заявил, что таким образом Дмитрий Песков пытается обратить внимание граждан на то, что важно беречь собственный организм. Представитель Кремля, по словам медика, на собственном примере показывает, что необходимо использовать противовирусные препараты.

Зайцев добавил, что помощь от такого устройства действительно может быть, но крайне важно не ограничиваться его ношением, но и закалять собственный иммунитет, а также не забывать о профилактике. Например, в борьбе с вирусами поможет ежедневное употребление аскорбиновой кислоты и специальные противовирусные спреи и капли.