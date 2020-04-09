Гаспарян не видит оснований судиться с главой краснодарского штаба Навального

Глава штаба Алексея Навального в Краснодаре Лев Гяммер хочет подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Армена Гаспаряна.

Причина намерения — публикация Гаспаряном фейковых, по утверждению Гяммера, скриншотов, на которых последний рассказывает о своем плане по обрушению «горячей линии» по коронавирусу с помощью DDoS-атаки. Пост Гаспаряна со скриншотами репостнули в свои telegram-каналы Соловьев и Симоньян.

Гяммер планирует подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Журналист Армен Гаспарян посоветовал ему судиться с первоисточником информации, а не с профессиональными журналистами, действующими в рамках закона.

«Не очень понимаю, при чем здесь Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и непосредственно Гаспарян. По той причине, что Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян у себя в telegram-канале опубликовали репост с канала ОМОНа, где популярнейшим образом разбирается все то, что сделал этот двадцатилетний невменяемый идиот. В свою очередь Гаспарян сделал репост другого telegram-канала. Если этот человек хочет судиться, то ему надо попробовать судиться с первоисточником информации, а вовсе не с теми, кто согласно закону «О средствах массовой информации», будучи профессиональными журналистами, этой информацией и поделился с другими людьми», — рассказал Гаспарян корреспонденту «Политики Сегодня».

8 апреля канал «ОМОН ТВ» опубликовал скриншот переписки, предположительно, из закрытого чата краснодарского штаба Навального. В ней пользователь под ником «Leo Hammer» (вероятно, сам Лев Гяммер) заявил, что сможет с помощью специальной программы совершать до 300 000 звонков в сутки на региональную «горячую линию» по коронавирусу и полностью ее заблокировать. Запись репостнули журналисты, с которыми и собирается судится Гяммер.

«Насколько я знаю, этим гражданином и так занимаются правоохранительные органы, которые все проверят, все исследуют. То, что наблюдаю я — это такая классическая схема «я - не я, и лошадь не моя». Но мне представляется, что прежде чем орать на журналистов, гражданин этот должен сначала ответить на те вопросы, которые ему предъявлены. А никакого внятного ответа я не услышал. Помимо того, что нас троих «наняли краснодарские власти», — поделился Гаспарян.

Первоисточником скриншота оказался один из участников закрытого чата, рассказавший о еще одной возможной провокации Гяммера, сообщает Федеральное агентство новостей. Издание намерено обратиться в правоохранительные органы Краснодарского края с просьбой проверить деятельность штаба и лично Гяммера на предмет нарушения УК РФ.