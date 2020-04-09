Навальный манипулирует фактами, критикуя российскую систему здравоохранения

Ведущие стрима RT Виталий Серуканов, Митя Леонтьев и Мария Бутина рассказали, почему "Альянс врачей" не является профсоюзом и не может выступать от лица работников медицины.

Серуканов отметил, что блогер Алексей Навальный готовит новый фиктивный профсоюз "Альянс военных" по аналогии с организацией "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. Ведущие обратили внимание на негативную тональность активности профсоюза Васильевой. Причиной стало задержание ее команды во время доставки средств индивидуальной защиты врачам города Окуловка в Новгородской области. Навальный решил устроить скандал, пытаясь осудить действия правоохранителей и представив сотрудников "Альянса" "героями". Об этом сообщает ФАН.

Навальный даже во время пандемии коронавируса продолжает вводить людей в страх и сеять панику, пытаясь настраивать их против правительства и здравоохранения России. Ведущие считают, что "Альянс врачей" не является профсоюзом, а его сотрудников нельзя назвать медиками. "Альянс врачей" не единственный "профсоюз" Навального, напомнил Серуканов, говоря об "Альянсе учителей". Так называемый оппозиционер и его соратники готовят "Альянс военных". На данный момент они ищут по воинским частям контакты, которые будут с ними сотрудничать. Руслан Шаведдинов — ведущий канала "Навальный Live", по мнению Леонтьева, вполне может возглавить новый "профсоюз" после завершения службы в армии.