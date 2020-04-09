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16:34   9 Апреля 2020
Весь мир

Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

Малькевич предложил 182 странам отказаться от дипломатических отношений с ПНС Ливии

Фонд защиты национальных ценностей призвал 182 страны мира отказаться поддерживать дипломатические связи с нелегитимным ПНС Ливии, написал Александр Малькевич в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей

Ранее ФЗНЦ обратился к руководству РФ с предложением расторгнуть дипломатические отношения с ПНС Ливии. Соответствующие обращения Малькевич направил в профильные комитеты Госдумы РФ, Совета Федерации РФ, а также лично главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Малькевич подчеркнул, что ПНС Ливии является нелегитимной структурой, которую "можно назвать террористической". 

Александр Малькевич добавил, что Фонд защиты национальных ценностей предлагал закрыть посольство ПНС Ливии на территории России, не прерывая дружеских отношений с народом Ливии. Посольство же "само себя закрыло" в начале марта, отказавшись принимать посетителей, в том числе депутатов ГД. Визы диппредставительство не выдает, корреспонденцию не принимает. Вероятно, так ПНС Ливии пытается избежать неудобных вопросов о судьбе российских ученых, которых удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". 

Россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали в Триполи в мае прошлого года боевики группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия. Граждан РФ задержали без всяких причин, обвинения им так и не были предъявлены. 

ПНС Ливии утратило легитимность в 2018 году, согласно Схиратским соглашениям. Единственной легитимной властью в Ливии сейчас является избранная народом и признанная международными институтами Палата представителей Ливии. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #малькевич #фзнц #пнс ливии

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