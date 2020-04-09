Отрыв от советского прошлого приведет к делегитимации границ Украины

Спустя пять лет после того, как Украина официально взяла курс на декоммунизацию, эксперты говорят том, что подобная политика может быть опасной для целостности страны, территория которой в нынешних границах формировалась в советские годы.

Такого мнения, в частности, придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Пересмотр советского периода истории может привести к делегитимации границ в глазах соседних государств. Территории украинского государства являются следствием национальной политики СССР, поэтому в условиях экономического, социального, политического и ценностного кризиса возможна их утрата», — приводит слова Шаповалова агентство RT.

При этом эксперт отметил, что, украинские политики лукавят, говоря, что коммунизм в их стране приравнен к нацизму. На деле они ведут борьбу исключительно против коммунизма, пресекая любые упоминания об СССР в позитивном ключе, а также использование коммунистической и советской символики. В то же время, отметил Шаповалов, на Украине совершенно спокойно относятся к нацистской символике и к восхвалению коллаборационистов, запятнавших себя службой в СС.

Также Шаповалов отметил, что под видом декоммунизации украинские власти проводят политику полной дерусификации, пытаясь стереть любую память об общем с Россией прошлом.

«Это страшная тенденция, потому что она приводит к формированию людей, не помнящих своего прошлого, подверженных любой пропаганде», — добавил эксперт.

Однако, по его словам, проводимая киевскими властями кампания по вытравливанию исторической памяти из сознания украинцев еще не достигла желаемых результатов.

«Украинцы могут гордиться своим общим с Россией великим прошлым, а вот их настоящее поводов для гордости не дает», — заключил Владимир Шаповалов.

Его позицию в беседе с RT разделил и украинский политолог, политтехнолог киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который отметил, что на Украине так и не произошло окончательного разрыва с советским прошлым и борьба за умы продолжается до сих пор.

«Уверен, пройдет какое-то время и эта часть истории вернется в украинские учебники, школы, на Украину», — добавил эксперт.

Напомним, пакет законов о декоммунизации был принят Верховной радой Украины 9 апреля 2015 года. В стране были введены наказания за пропаганду коммунистической идеологии вплоть до тюремного заключения, при этом нацистским коллаборационистам времен Второй мировой войны предоставили особый статус и льготы.

За прошедшие пять лет на Украине в рамках политики декоммунизациии, были переименованы 52 тысячи улиц и скверов, почти тысяча населенных пунктов, 26 районов, а также реки и горы, в названиях которых имелись отсылки к советскому прошлому. Также в стране было демонтировано около 2 500 памятников и монументов.