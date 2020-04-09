Взаимодействие между предприятиями военно-промышленного комплекса, региональными и федеральными властями должно быть устойчивым даже в период пандемии COVID-19. От этого зависит безопасность граждан России, заметил президент Владимир Путин.

Взаимодействие России и ее иностранных партнеров по линии военно-технического сотрудничества напрямую зависит от отечественной промышленности и ее работы с органами власти, сообщил Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с руководителями предприятий. От эффективности зависит безопасность россиян, поэтому особенно важно наладить взаимодействие даже в условиях новых ограничений.

Взаимоотношения предприятий, холдингов, властей регионального и федерального уровня должны быть устойчивыми. Системообразующие предприятия даже в условиях пандемии должны работать без сбоев, это касается и комплекса оборонной промышленности.