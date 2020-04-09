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15:58   9 Апреля 2020
Политика

Россия помогает Белоруссии в противостоянии коронавирусу

Россия помогает Белоруссии в противостоянии коронавирусу

Российская Федерация помогает Белоруссии в противостоянии распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Количество зараженных новым типом коронавируса на территории белорусского государства за последние 24 часа увеличилось с 1066 до 1486.

На сегодняшний день на стационарном лечении пребывает 1331 гражданин, у большинства зараженных заболевание проходит в легкой или среднетяжелой форме. 49 тысяч тестирований на COVID-19 проведено в Белоруссии.

Некоторое время назад миссия Всемирной организации здравоохранения посетила с рабочим визитом белорусское государство. Об это сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

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Автор: Яна Либерман
#рф #политика #белоруссия #коронавирус

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