Инициатива временной заморозки индексации оптовых цен на газ связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщили представители ФАС.

Федеральная антимонопольная служба призвала обратить внимание на экономическую ситуацию, которая сложилась в мире. Россия продолжает стойко противостоять инфекции, однако экономику государства стоит поддерживать. Именно для этого ведомство предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян.

"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", – говорится в сообщении ведомства.

Письмо уже направлено в правительство, после чего будет дан окончательный ответ.