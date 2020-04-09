Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штраф за нарушение самоизоляции выписали девяти москвичам

Штраф за нарушение самоизоляции выписали девяти москвичам

 Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем
ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

 G20 создает комитет по стабилизации рынка нефти

G20 создает комитет по стабилизации рынка нефти
США угрожают Сирии новыми санкциями, бездоказательно приписывая применение химоружия

США угрожают Сирии новыми санкциями, бездоказательно приписывая применение химоружия

 Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании
Штраф за нарушение самоизоляции выписали девяти москвичам

Штраф за нарушение самоизоляции выписали девяти москвичам

 Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем
ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

 G20 создает комитет по стабилизации рынка нефти

G20 создает комитет по стабилизации рынка нефти
США угрожают Сирии новыми санкциями, бездоказательно приписывая применение химоружия

США угрожают Сирии новыми санкциями, бездоказательно приписывая применение химоружия

 Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании
15:51   9 Апреля 2020
Экономика

ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ

Инициатива временной заморозки индексации оптовых цен на газ связано с распространением коронавирусной инфекции, сообщили представители ФАС.

Федеральная антимонопольная служба призвала обратить внимание на экономическую ситуацию, которая сложилась в мире. Россия продолжает стойко противостоять инфекции, однако экономику государства стоит поддерживать. Именно для этого ведомство предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян.

"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", – говорится в сообщении ведомства.

Письмо уже направлено в правительство, после чего будет дан окончательный ответ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #газ #фас #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...