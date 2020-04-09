От смс-пропусков до сувениров. Как регионы борются с пандемией

Коронавирус в России пока не отступает. Зараженных становится больше с каждым днем. Растет и разрыв между регионами: если в Москве количество заболевших исчисляется сотнями, то на Чукотке и в НАО до сих пор не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Для эффективной борьбы с пандемией президент России Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями. Губернаторы должны не только сдерживать коронавирус, но и поддерживать бизнес и граждан.

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали региональные инициативы и составили рейтинг лучших губернаторов. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».

На первой строчке оказался глава Пермского края Дмитрий Махонин. В регионе, где на 9 апреля зарегистрировано 32 случая заражения COVID-19, Махонин ввел расширенные меры поддержки бизнеса в сферах, которые сильнее остальных могут пострадать: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, и другие. Для предпринимателей предусмотрены льготы по налогу на имущество и льготы по налогам на доход.

После обращения Путина Махонин заявил, что краевой бюджет готов помочь людям, чья зарплата сократилась из-за коронавируса. На выплату в размере 15 тысяч рулей могут претендовать около 10 тысяч жителей края.

Второе место аналитики отдали губернатору Мурманской области Андрею Чибису (в области - 43 случая заражения). Регион ввел меры поддержки жителей региона. Мурманчане, которые потеряют работу во время нерабочего апреля, получат пособие по безработице 27,8 тысяч рублей. Такая сумма превышает размер выплат, которые будут получать жители Москвы и области.

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третье место. При поддержке Минэкономоразвития в регионе создан интернет-магазин местных товаров «Сделано в Карелии», который должен поддержать представителей малого и среднего бизнеса. Уже на следующей неделе все заинтересованные бизнесмены смогут добавлять товары в каталог. Всего в регионе заболели два человека.

На четвертом месте — глава Бурятии Алексей Цыденов. Он распорядился расширить возможности для диагностики COVID-19. В Улан-Удэ открыты три лаборатории, власти обещают открыть еще одну дополнительную лабораторию. В регионе — 50 случаев заражения.

Пятую строчку в рейтинге занял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который перевел правительство на удаленную работу. Все совещания он проводит только в режиме видеоконференцсвязи. Аналитики Центра считают, что новая мера показывает жителям региона готовность власти соблюдать режим самоизоляции. В области 28 зараженных.

Глава Татарстана Рустам Минниханов – на шестом месте. В регионе введены цифровые инструменты контроля над передвижением жителей в условиях самоизоляции. В системе смс-пропусков уже зарегистрировались более 10 тысяч человек. Это альтернатива московской системе QR-кодов, отмечают авторы рейтинга. Всего в Республике заразился 41 человек.

На седьмой строчке расположился глава Архангельской области Александр Цыбульский. Эксперты похвалили его за дополнительные выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. В их основу положен среднемесячный доход по Архангельской области за девять месяцев 2019 года — 40 тысяч 911 рублей. Выплаты дифференцированы в зависимости от категории специалиста и от вида медицинской помощи. В целом, они составят от 20 до 100% от этой цифры. Коронавирусом в регионе заражены 14 человек.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, занявший восьмое место, распорядился переоборудовать технику для обработки улиц в целях недопущения распространения инфекции. В области болеют семь человек.

На девятой строчке губернатор Астраханской области (пять случаев заражения COVID-19) Игорь Бабушкин. Он призывает жителей региона помочь аграриям с урожаем и другими полевыми работами. Из-за закрытия границ сельское хозяйство испытывает дефицит кадров. Власти гарантируют хороший заработок и достойные условия работы.

Замыкает ТОП-10 глава Алтайского края Виктор Томенко. Он распорядился запустить социальную сеть «Образование22» для общения учителей, учеников и родителей. COVID-19 в регионе найден у 18 человек.

Накануне, 8 апреля, Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Он попросил субъекты РФ немедленно направить свои планы и конкретные меры по борьбе с коронавирусом в рабочую группу Госсовета и в кабмин. Правительству РФ Путин поручил самым внимательным образом проанализировать полученную информацию.

«Предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, — подчеркнул глава государства.

Пик коронавируса в России еще впереди, предостерегают вирусологи. По данным на 9 апреля, в стране заражены 10 131 человек (+ 1 459 новых случаев за сутки). За минувшие сутки умерли 13 человек, всего летальных исходов — 76. Выздоровели — 698.