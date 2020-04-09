США угрожают Сирии новыми санкциями, голословно обвиняя страну в применении химоружия. Об этом заявил один из представителей американского ведомства на брифинге для представителей СМИ.

Журналисты спросили высокопоставленного представителя Госдепартамента о том, какие меры США могут применить к Сирии после утверждений экспертов Организации по запрещению химического оружия о его применении на территории страны. Сотрудник Госдепа заявил, что Вашингтон мог бы обратиться в Совбез ООН, но это не принесет никаких результатов.

По словам представителя ведомства, обращение в СБ ООН будет бесполезным, так как Россия якобы блокирует все попытки привлечь к ответственности руководство Сирии и его союзников, так как в Совете Безопасности Москву поддерживает Пекин.

Он добавил, что США придется действовать с помощью политических, дипломатических и экономических шагов.