Главный финансовый «пророк» призвал Америку работать вопреки коронавирусу

Герой «Игры на понижение», американский инвестор Майкл Бьюрри, предвидевший кризис 2008 года, вновь заглянул в будущее мирового рынка, пишет издание Bloomberg. По мнению Бьюрри, карантинные меры и самоизоляция из-за COVID-19, введенные Белым домом, представляют для глобальной экономики куда больше опасности, чем вирус для человека.

«Универсальный подход — оставайся дома — это самая разрушительная экономическая сила в современной истории», — написал Бьюрри в электронном письме агентству Bloomberg.

Чтобы минимизировать экономический ущерб, Бьюрри предлагает сделать доступными иммуностимуляторы — хлорохин и азитромицин, инфицированных и пожилых отправить на добровольный карантин. А остальным продолжать ходить на работу.

«Американцы должны вести нормальную жизнь, но при этом часто мыть руки, особенно, если они находятся рядом с пожилыми людьми. Спасение экономики означает нормальную жизнь, а не убийство», — писал инвестор в Twitter.

Через две недели после этого твита Штаты вышли на второе место в мире по количеству смертей от коронавируса. По данным на 10 апреля, в США заболели 452 852 человека, более 16 тысяч скончались.

В стране еще с середины марта объявлен режим ЧС. Изоляция людей уже привела к серьезному росту безработицы. Больше всего страдает частный сектор экономики — негосударственные предприятия, малый бизнес. Бьюрри, ссылаясь на CNBC, пишет, что работы лишились 456 тысяч сотрудников предприятий сферы услуг.

Note what sector is gaining the most jobs. That sector is the one forcing the collapse of the private sector economy. #COVID19 #JobsReport pic.twitter.com/jUycSacclh — michaeljburry (@michaeljburry) April 6, 2020

К финансовым трудностям, по прогнозам Бьюрри, добавится рост наркозависимых, так как люди начнут искать утешение в запрещенных веществах. В одном из твитов Бьюрри предупреждал также о росте случаев домашнего насилия из-за самоизоляции. Он ссылался на статью издания The Washington post, в которой говорилось, что проблема сейчас стала актуальной во всем мире.

Так, столица Гренландии запретила продажу алкоголя после всплеска сообщений о насилии в семье. В Тунисе в пять раз увеличилось число звонков на горячую линию для женщин, подвергшихся домашнему насилию. Французское правительство создало в продуктовых магазинах центры с секретными паролями, где жертвы незаметно для своих мучителей могут обратиться за помощью.

Однако экономисты не разделяют опасения господина Бьюрри. К любым действиям властей можно придраться, отмечает директор института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперт считает карантин и меры экономической поддержки американцев более чем адекватными.

«Я с уважаемым господином инвестором не согласен. То, что создает определенные потенциальные трудности для частного сектора – эти трудности ничто по сравнению с тем, с чем столкнулся бы частный сектор, если бы экономика была "уничтожена", если бы она погибла [если бы Трамп не предпринял никакие меры]», — говорит Делягин.

Администрация Трампа не сидит сложа руки. Управлению по делам малого бизнеса (англ. Small Business Administration, SBA) власти выделили 350 миллиардов долларов для поддержки предприятий. Компании со штатом до 500 человек включительно могут получить кредит на сумму до девяти миллионов долларов под один процент. Деньги можно потратить на зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг. Правда, пока система работает со скрипом: не хватает технических мощностей и тормозят бюрократические проволочки.

2,2 триллиона долларов выделено на поддержку безработных. Пособие составит — 1,2 тысячи долларов. Сумма небольшая, если учитывать среднюю зарплату в США в три тысячи долларов, считает экономист и ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Андрей Колган. Но в условиях спада экономической активности любая помощь будет кстати.

Колган не склонен увязывать новый экономический кризис исключительно с пандемией COVID-19.

«Здесь сейчас сложились сразу несколько факторов: это и карантинные мероприятия, которые снизили экономическую активность, и общая тенденция рынка к замедлению мировой экономики, которая сложилась еще до начала пандемии. И так они взаимоусилили друг друга», — говорит экономист.

Тем не менее, сгущать краски, как это делает господин Бьюрри, не стоит, считает собеседник агентства. Мир переживает стандартный экономический спад, к которому глобальному рынку не привыкать: это было в 2007 году, в 1990-е, в начале 1930-х годов в США и даже в XIX веке.

У Колгана оптимистичный прогноз: после завершения «мирового» карантина и открытия границ преодолеть последствия мировой рецессии можно будет в середине 2021 года.

Справка:

Инвестор Майкл Бьюрри разбогател на мировом кризисе 2007-2008 годов. В начале 2000-х он верно спрогнозировал рост спроса на ценные бумаги — экономический «пузырь» и его разрыв в 2007 году. Исследование роста цен на жилую недвижимость привело инвестора к выводу о том, что займы, особенно с плавающей пониженной ставкой, и облигации еще больше упадут в цене, когда остальные организации наоборот поднимут ставку. Так, Бьюрри вложился в «переоцененные» ипотечные облигации. Прибыль его инвестиционного фонда Scion Capital выросла почти на 500 процентов.