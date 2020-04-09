Корейба пожаловался на стереотипную паранойю в Польше

Журналистика и дипломатия в Польше после событий 2014 года наполнились стереотипной антироссийской паранойей.

Об этом польский журналист и политолог Якуб Корейба заявил в эфире телеканала «День ТВ».

Корейба в частности, отметил, что люди в Польше думают стереотипно, по схемам, а тот, кто выходит за установленные рамки и говорит не то, что сейчас в тренде, сразу становится «плохим» и никому не нужным.

«У меня были сотни статей, за несколько из них я получил разного рода призы, была очень большая кликабельность и цитируемость, и все равно в какой-то момент, как раз когда я начал комментировать российско-украинский конфликт, за одну неделю две польские газеты и самый большой интернет-портал прекратили со мной сотрудничество», — напомнил журналист, слова которого приводит издание «ПолитНовигатор».

В 2014 году он указал, что наивно думать, якобы украинские националисты — это союзники Польши. В то время их поддерживало польское руководство, однако было ясно — эти деструктивные силы не будут работать в польских или украинских интересах.

«Я говорил о том, что украинские националисты несовместимы с европейским выбором Украины, что если нам кого-то там поддерживать, то точно не их. И в этот момент оказалось, что это неприемлемо», — подчеркнул политолог.

Также он добавил, что в Польше существуют проявления такой стереотипной паранойи, когда любого человека, который живет в России, говорит по-русски и имеет много русских друзей, считают подозрительным и «не своим». А «своими» считают только тех, кто не знаком ни с одним русским, никогда не ездил в Россию и не говорит по-русски. Именно такие люди, подчеркнул Якуб Корейба, теперь считаются специалистами по России не только в Польше вообще, но и в польском министерстве иностранных дел.