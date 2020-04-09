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14:34   9 Апреля 2020
Общество

Названы новые препараты, которые могут помочь в лечении коронавируса

Названы новые препараты, которые могут помочь в лечении коронавируса

Шесть препаратов рекомендованы в качестве лечащих коронавирусную инфекцию медикаментов, сообщили в Минздраве.

Исходя из исследования медиков, речь идет о лекарствах, содержащих гидроксихлорохин, хлорохин, азитромицин, лопинавир и ритонавир, а также различные интерфероны. Об этом свидетельствуют данные, собранные на основе исследований в медучреждениях всех российских регионов.

Всего список действующих лекарств против COVID-19 состоит из девяти препаратов. Также ведомство рассказало о препаратах, которые опасны для здоровья человека при терапии коронавирусной инфекции.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки зафиксированы в 50 субъектах Российской Федерации, сообщают официальные представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#медицина #минздрав #коронавирус

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