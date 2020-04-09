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14:24   9 Апреля 2020
Россия

СКР проверит на фейк новость о массовом заражении врачей коронавирусом

СКР проверит на фейк новость о массовом заражении врачей коронавирусом

Новостью о массовом заражении врачей COVID-19 заинтересовались следователи СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает СК, проводится проверка по факту размещения информации в одном из Telegram-каналов. Какой именно канал имеется в виду, в сообщении ведомства не указывается.

Отмечается, что информация касалась массового заражения 44 врачей в Саратовской области. Данные о заражении опровергли в региональном Минздраве. По факту распространения фейковой информации проводится доследственная проверка. Если вина авторов новости будет доказана, то им грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

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Автор: Яна Либерман
#ск рф #проверка #коронавирус

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