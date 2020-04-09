Минобороны предоставит выпускникам школ отсрочку от службы до осени

Выпускники школ, которые подлежат призыву, не будут уходить в армию весной 2020 года. Они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Об этом журналистам заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Как уточняется, соответствующие поправки в призывную кампанию, которая стартовала 1 апреля, включены на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. По словам Герасимова, в общей сложности призываются свыше 600 тысяч человек. Из них 15 тысяч школьников, которым предстоит сдать ЕГЭ.

"Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", — заявил Герасимов.

Он также подчеркнул, что студенты, которые оканчивают обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, могут быть вызваны на мероприятия по призыву лишь после сдачи выпускных экзаменов.