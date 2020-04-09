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Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

 Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

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13:38   9 Апреля 2020
Общество

Проценко сообщил, что большинство заболеваний пневмонией вызвано коронавирусом

Проценко сообщил, что большинство заболеваний пневмонией вызвано коронавирусом

Главврач Коммунарки рассказал, что новые случаи заболевания пневмонией связаны с коронавирусной инфекцией.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, где проходит лечение большинство зараженных коронавирусом в Москве, рассказал о пневмонии. По словам медика, большинство случаев этой болезни связано с активным распространением коронавируса в стране. Проценко отметил, что такая тенденция отчетливо стала видна в последние дни.

Медик рассказал, что в формате онлайн-конференции прошло первое заседание клинического комитета, на котором было принято решение об объединении стационаров для лечения людей с пневмонией и коронавируса. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#пневмония #коронавирус

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