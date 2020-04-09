Проценко сообщил, что большинство заболеваний пневмонией вызвано коронавирусом

Главврач Коммунарки рассказал, что новые случаи заболевания пневмонией связаны с коронавирусной инфекцией.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, где проходит лечение большинство зараженных коронавирусом в Москве, рассказал о пневмонии. По словам медика, большинство случаев этой болезни связано с активным распространением коронавируса в стране. Проценко отметил, что такая тенденция отчетливо стала видна в последние дни.

Большинство случаев заболевания пневмонией сейчас вызваны коронавирусом, заявил главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко:https://t.co/CkFWj4EGoC pic.twitter.com/mMUUoF0HMd — ТАСС (@tass_agency) April 9, 2020

Медик рассказал, что в формате онлайн-конференции прошло первое заседание клинического комитета, на котором было принято решение об объединении стационаров для лечения людей с пневмонией и коронавируса.