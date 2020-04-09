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13:40   9 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

«Роскосмос» опубликовал видео запуска ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Ракета стартовала в 11:05 по московскому времени с космодрома «Байконур». 

«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправила на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а» До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления.

«Союз-2.1а» имеет улучшенную систему управления двигателями первой и второй ступени, что в результате дает повышенную точность выведения полезной нагрузки на орбиту.

На борту корабля — космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди, для которого этот полет уже третий в карьере.

 

Стыковка с МКС должна произойти в 17:15 по московскому времени. Новый экипаж пробудет на Международной космической станции 196 суток.

 

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Автор: Мария Владимирова
#общество #весь мир #роскосмос #мкс

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