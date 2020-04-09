Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС
«Роскосмос» опубликовал видео запуска ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Ракета стартовала в 11:05 по московскому времени с космодрома «Байконур».
«Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправила на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а» До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления.
«Союз-2.1а» имеет улучшенную систему управления двигателями первой и второй ступени, что в результате дает повышенную точность выведения полезной нагрузки на орбиту.
На борту корабля — космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди, для которого этот полет уже третий в карьере.
#Фото: экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС16 на стартовом комплексе. К настоящему времени космонавты уже заняли свои места в корабле. Трансляция с космодрома начнется менее чем через 30 минут — https://t.co/6MoS8G9m96 pic.twitter.com/as7LLJ2LiL— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020
Стыковка с МКС должна произойти в 17:15 по московскому времени. Новый экипаж пробудет на Международной космической станции 196 суток.
#СоюзМС16: 117,8 секунд → отделение первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» //#SoyuzMS16: T+01:57 min → first stage separation pic.twitter.com/RhaJY1Fbvv— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2020