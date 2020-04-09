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Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян
Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

 Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

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13:17   9 Апреля 2020
Общество

Мишустин утвердил оформление инвалидности по интернету

Мишустин утвердил оформление инвалидности по интернету

Инвалидность будет автоматически продлена тем гражданам Российской Федерации, у кого она уже установлена. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Также премьер-министр подписал постановление о возможности оформления инвалидности по интернету.

По словам государственного деятеля, правительство России разрабатывает новый пакет мер по противостоянию последствиям распространения нового типа коронавируса. Кабинет министров обсуждает действия, направленные на поддержку как граждан Российской Федерации, так и бизнесменов.

Телеканал RT сообщил, что ближайшие две-три недели будут определяющими в ситуации с COVID-19 в государстве. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#общество #инвалидность #мишустин

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