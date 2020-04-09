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 Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян

Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян
Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

 Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС
Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

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13:12   9 Апреля 2020
Общество

Песков: Перенос парада Победы из-за коронавируса не планируется

Песков: Перенос парада Победы из-за коронавируса не планируется

Парад на Красной площади состоится 9 Мая, решение о его переносе на фоне ситуации с COVID-19 не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мировые лидеры получили приглашения на московский парад в честь празднования 9 Мая, дня Победы. Никто их обратно не отзывал, заявил представитель Кремля. Информации о приглашении президента Украины на празднование 75-летия Победы в Москву пока нет, добавил Песков.

Подготовка к параду Победы проходит по запланированному графику. Участники репетиции соблюдают меры, направленные на предотвращение заражения коронавирусом.

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Автор: Яна Либерман
#песков #9 мая #коронавирус

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