Парад на Красной площади состоится 9 Мая, решение о его переносе на фоне ситуации с COVID-19 не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мировые лидеры получили приглашения на московский парад в честь празднования 9 Мая, дня Победы. Никто их обратно не отзывал, заявил представитель Кремля. Информации о приглашении президента Украины на празднование 75-летия Победы в Москву пока нет, добавил Песков.

Подготовка к параду Победы проходит по запланированному графику. Участники репетиции соблюдают меры, направленные на предотвращение заражения коронавирусом.