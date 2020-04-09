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14:40   9 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Ищенко рассказал о завершении эры украинского олигархата

Ищенко рассказал о завершении эры украинского олигархата

Различные группировки украинского олигархата собираются извлечь выгоду из приближающегося дефолта и готовы биться за эту выгоду друг с другом. Однако конкуренцию в этом им составит Международный валютный фонд (МВФ), который намерен полностью раздеть Украину.

Такое мнение в четверг высказал украинский политолог и публицист Ростислав Ищенко, слова которого приводит местный информационный портал «Украина.ру».

Как отметил Ищенко, МВФ отчетливо понимает, что Украина находится в шаге от государственного банкротства, несмотря на то, что при помощи Запада она еще может протянуть год-полтора. Однако тот факт, что о благодетельности дефолта в киевских экспертных, политических и проевропейских кругах говорят открыто, означает, что это уже дело времени. При этом у народа на Украине брать уже нечего, значит МВФ будет раздевать олигархов. Ранее Коломойского уже лишили и «Приватбанка», и контроля над финансовой системой страны, и возможности все это себе вернуть. Остается Ахметов, который бесконтрольно наживается на завышенных ценах на электроэнергию и уголь, но МВФ может это делать и самостоятельно.

Ищенко рассказал о завершении эры украинского олигархата

Также интересы МВФ вступают в жесткое противоречие с интересами украинских олигархов в вопросе открытия рынка сельскохозяйственной земли, на чем настаивает Фонд.

«МВФ справедливо считает, что за счет украинской земли должны нажиться белые сахибы, которым в последнее время совершенно не хватает на жизнь имеющихся доходов. А по мнению украинского олигархата, главными выгодоприобретателями от продажи украинской земли должны быть местные набобы», — пишет украинское издание.

Именно поэтому принятый после долгих стараний закон об отмене моратория на продажу земель, где олигархат ловко учел все свои интересы, не устроил Всемирный банк, и по требованию ВБ должен быть изменен.

Ищенко рассказал о завершении эры украинского олигархата

Пока что МВФ выражает удовлетворенность от того, что в Киеве приняли хоть что-то, но на деле он просто отвлекся на решение других проблем. Сейчас Фонду необходимо дожать принятие закона о банковской деятельности, запрещающего возвращать бывшим владельцам национализированную собственность и добиться от Верховной рады секвестра бюджета.

«И все это под обещания кредита, который нужен был Киеву уже вчера, а завтра может оказаться запоздавшим. Фонд сейчас будет бороться за секвестр бюджета и антиколомойский закон, а уж потом решит, что ему делать с законом о земле», — отметил Ищенко.

По его словам, деньги необходимы Украине уже сейчас – как минимум семь миллиардов долларов, а закон о земле, даже если будет принят, вступит в силу только летом 2021 года. Но в МВФ знают украинцев и опасаются, что там после получения денег найдут способ не выполнять принятый закон, а то и вовсе отменить его.

Таким образом, заключает Ищенко, у МВФ остается лишь один выход из ситуации – заменить украинскую олигархическую власть на бюрократов из числа полностью подконтрольных Соросу «грантоедов». За Коломойским, который является сейчас первым препятствием на пути МВФ, последуют и другие украинские олигархи, так что эра олигархата на Украине завершается, как завершилась когда-то эра гетманства. Отличие лишь в том, что теперь на Украину придут не имперские полки, принесшие на своих штыках благоденствие и порядок, а кровососы из МВФ, которые путем захвата украинских ресурсов попытаются оттянуть свой собственный конец. А после Украины подобная судьба ждет и других представителей Восточной Европы, перебежавших в свое время из соцлагеря в Евросоюз.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #политика #мвф #весь мир #олигархи #коломойский

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