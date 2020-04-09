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Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

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13:07   9 Апреля 2020
Россия

Кабмин до конца недели подготовит новый план по поддержке россиян

Кабмин до конца недели подготовит новый план по поддержке россиян

Правительство России подготовит новые меры поддержки по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, все решения по реализации новых мер подготовят до конца текущей недели. Также он сообщил о подписании постановления об облегченной дистанционной регистрации безработных в стране. Кроме того, теперь россияне смогут оформить инвалидность в режиме онлайн, соответствующий документ уже подписан.

Мишустин отметил, что меры российских регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, а антикризисную терапию нужно составлять с учетом развития каждой территории отдельно.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мишустин #коронавирус

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