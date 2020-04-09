Правительство России подготовит новые меры поддержки по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, все решения по реализации новых мер подготовят до конца текущей недели. Также он сообщил о подписании постановления об облегченной дистанционной регистрации безработных в стране. Кроме того, теперь россияне смогут оформить инвалидность в режиме онлайн, соответствующий документ уже подписан.

Мишустин отметил, что меры российских регионов по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, а антикризисную терапию нужно составлять с учетом развития каждой территории отдельно.