Песков прокомментировал упоминание печенегов в обращении Путина

Владимир Путин добавил в свою речь высказывание о печенегах по своей инициативе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу сравнил COVID-19 с врагами Руси — половцами и печенегами. Президент РФ заявил, что Россия сталкивалась с различными трудностями и достойно их преодолевала, а значит справится и с коронавирусом.

Спичрайтеры участия в этом не принимали, инициатива данного сравнения принадлежит российскому президенту, подчеркнул Песков.

Последнюю информацию о коронавирусе в РФ можно прочитать на официальном портале стопкоронавирус.рф.