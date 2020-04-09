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Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

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13:02   9 Апреля 2020
Россия

Песков прокомментировал упоминание печенегов в обращении Путина

Песков прокомментировал упоминание печенегов в обращении Путина

Владимир Путин добавил в свою речь высказывание о печенегах по своей инициативе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу сравнил COVID-19 с врагами Руси — половцами и печенегами. Президент РФ заявил, что Россия сталкивалась с различными трудностями и достойно их преодолевала, а значит справится и с коронавирусом.

Спичрайтеры участия в этом не принимали, инициатива данного сравнения принадлежит российскому президенту, подчеркнул Песков.

Последнюю информацию о коронавирусе в РФ можно прочитать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #коронавирус

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