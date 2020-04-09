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 Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян

Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян
Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

Володин сообщил, что отчет правительства в Госдуме может пройти в июле

 Опубликовано видео запуска в космос первого в 2020 году экипажа МКС

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12:59   9 Апреля 2020
Общество

Ходорковский дискредитирует борьбу с пандемией, пытаясь вызвать недовольство властями

Ходорковский дискредитирует борьбу с пандемией, пытаясь вызвать недовольство властями

Беглый олигарх Михаил Ходорковский поставил всех жителей России, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса COVID-19, в один ряд с преступниками, отбывающими наказание в тюрьме.

В своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" бизнесмен, сам проведший в заключении более 10 лет за хищения и неуплату налогов, дал россиянам советы, как себя вести с членами семьи, уподобляя их сокамерникам.

Ходорковский напомнил, что для "политических активистов" 15 суток ареста являются нормой, а вирус и власть дали возможность "обрести опыт пребывания в следственном изоляторе всей стране". Именно поэтому он рекомендует гражданам выстраивать отношения с родственниками, как это делают заключенные. Тем самым спонсирующий российскую "оппозицию" предприниматель пытается убедить читателей в тоталитарном характере нынешнего политического "режима".

"Народные новости" подчеркивают, что рекомендации оставаться дома направлены только на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, снизить нагрузку на больницы. Такие же и даже более жесткие меры введены сейчас по всему миру, но так называемые либералы видят в решениях властей лишь попытки установить контроль над населением.

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Автор: Кристина Мокроусова
#оппозиция #ходорковский #коронавирус #COVID-19

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