Ходорковский дискредитирует борьбу с пандемией, пытаясь вызвать недовольство властями

Беглый олигарх Михаил Ходорковский поставил всех жителей России, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса COVID-19, в один ряд с преступниками, отбывающими наказание в тюрьме.

В своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" бизнесмен, сам проведший в заключении более 10 лет за хищения и неуплату налогов, дал россиянам советы, как себя вести с членами семьи, уподобляя их сокамерникам.

Ходорковский напомнил, что для "политических активистов" 15 суток ареста являются нормой, а вирус и власть дали возможность "обрести опыт пребывания в следственном изоляторе всей стране". Именно поэтому он рекомендует гражданам выстраивать отношения с родственниками, как это делают заключенные. Тем самым спонсирующий российскую "оппозицию" предприниматель пытается убедить читателей в тоталитарном характере нынешнего политического "режима".

"Народные новости" подчеркивают, что рекомендации оставаться дома направлены только на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, снизить нагрузку на больницы. Такие же и даже более жесткие меры введены сейчас по всему миру, но так называемые либералы видят в решениях властей лишь попытки установить контроль над населением.