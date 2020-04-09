Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

Медики Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели первые переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавирусной инфекции.

Процедура проводилась при участии специалистов из ГКБ № 52, которые перелили пациентам с коронавирусной инфекцией плазму крови. Донорами выступили выздоровевшие от COVID-19 россияне, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ученые пришли к выводу, что в крови перенесших коронавирусную инфекцию людей есть антитела к этому заболеванию. После этого было принято решение использовать кровь для лечения больных с коронавирусом. Этот метод нашел одобрение у членов клинического комитета по борьбе с коронавирусом.

"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса", – добавила Анастасия Ракова.

Сейчас уже 11 бывших пациентов из Москвы стали донорами плазмы для больных коронавирусом. Процедуру переливания провели 7 пациентам, которые в настоящее время лечатся в городских клиниках. Актуальные данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.