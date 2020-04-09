«Прочь от Москвы». На Украине оценили готовность отказаться от газового транзита

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что страна готова обойтись без транзита российского газа по своей территории. При этом Украина продолжает открыто выступать против строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«К нулевому транзиту мы (Украина — прим. ред.) готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — отметил Макогон.

Наша пісня гарна, нова

Уверенность господина Макогона не разделяет эксперт по вопросам энергетики, бывший пресс-секретарь украинского НАК «Нафтогаз» Валентин Землянский. По его словам, глава «Оператора ГТС Украины» должен поделиться своими аргументами с общественностью.

«Если у него есть сценарий, нужно, чтобы он им поделился. Потому я не понимаю, как будет функционировать украинская газотранспортная система без транзита, с учетом того, что она вообще строилась под транзит газа из России, на тот момент Советского Союза. <…> В моем понимании то, о чем говорит Макогон, это полный отказ промышленности от потребления природного газа», — объяснил эксперт «Политике Сегодня».

Землянский сообщил, что никто на Украине не проверял работу украинской ГТС в режиме «реверса» — когда система поддерживается самостоятельно собственными мощностями. Заявление Макогона не стоит воспринимать всерьез, считает эксперт по энергетике:

«Это очередное такое политическое заявление, которые мы слышим на протяжении последних пяти-шести лет от представителей власти. Тогда это было во времена правления Порошенко и сейчас продолжается. Логика сохраняется – "прочь от Москвы"».

Позиция Украины против «Северного потока — 2» объясняется внешнеполитическими интересами в логике Соединенных Штатов, объяснил Землянский. Если Россия достроит газопровод, ее потребность в транзите газа через украинскую ГТС технически отпадет.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» обратил внимание на общемировой экономический спад из-за эпидемии коронавируса.

«Естественно, что ответственные руководители в этой сфере будут сокращать капитальные расходы. Думаю, что строительство "Северного потока — 2" будет как минимум приостановлено на какое-то время. Поэтому в ближайший период я не вижу условий, при которых транзит через ГТС Украины был бы прекращен», — заявил дипломат.

А у нас по морю газ

Масштабный проект газопровода «Северный поток — 2» даст возможность переправлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря. Сейчас этот газ поступает в Европу через территорию Украины, из-за чего российский «Газпром» несет убытки.

По украинскому маршруту стоимость транспортировки составляет меньше одного доллара за миллион БТЕ (британские тепловые единицы). Для сравнения, в Европе цены на газ сейчас на уровне 2,6 доллара за миллион БТЕ.

Таким образом, если «Северный поток – 2» будет достроен, переправлять газ из России в Европу станет в разы удобнее и дешевле. Украина, при этом, может лишиться статьи дохода за транспортировку газа по своей территории.

Газопровод должны были достроить еще в конце 2019 года, но процесс затянулся из-за отказа Дании давать разрешение на прокладку труб через свои территориальные воды. Позже США ввели односторонние санкции в отношении «Северного потока — 2». Америка борется за европейский рынок, продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ.

Вместе с США против российского газопровода активно выступает и Украина, поддерживая американские санкции. Из-за ограничений Вашингтона запуск «Северного потока — 2» передвинули на рубеж 2020–2021 годов.