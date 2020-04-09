Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России
Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России
12:24   9 Апреля 2020
Россия

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Нападки Запада против России прокомментировал американист Рафаэль Ордуханян. Он обозначил "вирус русофобии" более опасным заболеванием, чем коронавирус.

Информационная война, объявленная России в период пандемии коронавируса, только набирает обороты. РФ обвиняли и в корыстных целях за помощь, отправленную Италии, и в том, что она не выделяет крупные суммы на поддержку своей экономики, сообщает ФАН. Русофобия стала неотъемлемой и даже любимой частью мировоззрения Запада, комментирует ситуацию Одруханян.

"Говорят об экономике, о чем угодно в других странах, но только не о себе", — подчеркивает политолог.

В отношении позиции США эксперт выражает еще более жесткое мнение: стране, которая столкнулась с самыми большими потерями во время коронавируса, как минимум неправильно критиковать борьбу другого государства с инфекцией. Любая помощь со стороны России автоматически становится корыстной и искажается зарубежными СМИ. Что и дало повод Ордуханяну обозначить вирус русофобии куда более едким и неизлечимым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #запад #русофобия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...