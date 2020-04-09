Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Нападки Запада против России прокомментировал американист Рафаэль Ордуханян. Он обозначил "вирус русофобии" более опасным заболеванием, чем коронавирус.

Информационная война, объявленная России в период пандемии коронавируса, только набирает обороты. РФ обвиняли и в корыстных целях за помощь, отправленную Италии, и в том, что она не выделяет крупные суммы на поддержку своей экономики, сообщает ФАН. Русофобия стала неотъемлемой и даже любимой частью мировоззрения Запада, комментирует ситуацию Одруханян.

"Говорят об экономике, о чем угодно в других странах, но только не о себе", — подчеркивает политолог.

В отношении позиции США эксперт выражает еще более жесткое мнение: стране, которая столкнулась с самыми большими потерями во время коронавируса, как минимум неправильно критиковать борьбу другого государства с инфекцией. Любая помощь со стороны России автоматически становится корыстной и искажается зарубежными СМИ. Что и дало повод Ордуханяну обозначить вирус русофобии куда более едким и неизлечимым.