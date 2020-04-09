Главврачи коронавирусных стационаров объединились для борьбы с COVID-19

Профессионалы своего дела стали членами Клинического комитета по борьбе с COVID-19, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в Москве.

Участники объединения оперативно предложили оставить в прошлом разделение стационаров на коронавирусные и для лечения пневмонии. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко добавил, что необходимо преобразовать алгоритм обследования пациентов на коронавирус.

Известно, что сейчас в Москве пациентов с положительным результатом теста на коронавирус принимают в 13 стационарах. В двух медучреждениях готовится развертывание госпиталей для лечения зараженных.

Правительство направит дополнительные финансовые средства на поддержку граждан в рамках введенного режима самоизоляции на фоне коронавируса. Об этом накануне рассказал президент РФ Владимир Путин. Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.