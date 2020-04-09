Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около 1 млрд долларов приобрел Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund).

Газета The Wall Street Journal выяснила, что эти сделки осуществлены в последние недели на фоне снижения биржевой стоимости ценных бумаг этих нефтегазовых компаний из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса COVID-19.

Аналитики полагают, что PIF продолжит скупать акции на благоприятных для Эр-Рияда условиях в рамках взятого курса на диверсификацию экономики путем снижения зависимости от углеводородного сырья. Дефицит бюджета Саудовской Аравии сейчас растет из-за снижения объемов продажи нефти и повышения расходов на стимулирование экономических процессов.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский ранее констатировал провал ценовой войны, которую Саудовская Аравия начала против России на рынке нефти. Предлагаемая саудовцами дешевая нефть не нужна никому, ведь пандемия остановила производство в ведущих промышленных центрах.