Интернет-сообщество, в котором пропагандируют отказ от самоизоляции, потребовали заблокировать. С данным предложением выступили представители Генеральной прокуроры Российской Федерации.

В социальных сетях можно встретить ложную информацию, связанную с ситуацией распространения китайского коронавируса. Многие злоумышленники специально публикуют фейки.

Генпрокуратура России выявила сообщество, в котором людей призывают выходить на улицу. Подобные акции признаны продемонстрировать несогласие с мерами по домашней самоизоляции, введенной в стране.