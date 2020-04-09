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Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

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 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

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11:51   9 Апреля 2020
Общество

ГП РФ потребовала заблокировать сайт за пропаганду отказа от самоизоляции

ГП РФ потребовала заблокировать сайт за пропаганду отказа от самоизоляции

Интернет-сообщество, в котором пропагандируют отказ от самоизоляции, потребовали заблокировать. С данным предложением выступили представители Генеральной прокуроры Российской Федерации.

В социальных сетях можно встретить ложную информацию, связанную с ситуацией распространения китайского коронавируса. Многие злоумышленники специально публикуют фейки. 

Генпрокуратура России выявила сообщество, в котором людей призывают выходить на улицу. Подобные акции признаны продемонстрировать несогласие с мерами по домашней самоизоляции, введенной в стране.

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Автор: Яна Либерман
#генпрокуратура рф #самоизоляция #коронавирус

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