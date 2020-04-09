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 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

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 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России
11:49   9 Апреля 2020
Весь мир

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьер Италии был оскорблен домыслами о том, что РФ выставила условия за помощь в борьбе с коронавирусом.

Премьер сообщил, что сам намек на это его оскорбляет. Это оскорбление для итальянского правительства и президента России Владимира Путина, который бы никогда не стал использовать сложную ситуацию в качестве рычага давления на страны, подчеркнул он.

Россия начала отправку специалистов и оборудования в Италию после беседы премьер-министра Джузеппе Конте и Путина 21 марта. Минобороны отправило в общей сложности 14 самолетов с мобильными комплексами дезинфекции, средствами защиты, оборудованием, военными вирусологами и врачебными бригадами.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #италия #коронавирус

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