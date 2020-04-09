Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьер Италии был оскорблен домыслами о том, что РФ выставила условия за помощь в борьбе с коронавирусом.

Премьер сообщил, что сам намек на это его оскорбляет. Это оскорбление для итальянского правительства и президента России Владимира Путина, который бы никогда не стал использовать сложную ситуацию в качестве рычага давления на страны, подчеркнул он.

Россия начала отправку специалистов и оборудования в Италию после беседы премьер-министра Джузеппе Конте и Путина 21 марта. Минобороны отправило в общей сложности 14 самолетов с мобильными комплексами дезинфекции, средствами защиты, оборудованием, военными вирусологами и врачебными бригадами.