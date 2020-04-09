Мишустин поддержал идею "Единой России" о регулировании аптечного рынка

Российское правительство подключится к работе над проектом закона о регулировании аптечного рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Идея депутатов "Единой России" о регулировании аптечного рынка получила одобрение главы правительства РФ Михаила Мишустина. Во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия" Михаил Мишустин заявил, что кабмин внесет в ГД ряд нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию поручений президента РФ.

Мишустин отметил, что следует предпринять все усилия, чтобы новые нормы были приняты быстрее и заработали в интересах граждан.