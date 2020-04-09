Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России
Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

Пациентам с коронавирусом из Москвы провели переливания плазмы от выздоровевших людей

 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

Саудовская Аравия скупает европейские нефтяные компании

 Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России

Премьера Италии оскорбило заявление о якобы корыстной помощи России
11:42   9 Апреля 2020
Россия

Мишустин поддержал идею "Единой России" о регулировании аптечного рынка

Мишустин поддержал идею "Единой России" о регулировании аптечного рынка

Российское правительство подключится к работе над проектом закона о регулировании аптечного рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Идея депутатов "Единой России" о регулировании аптечного рынка получила одобрение главы правительства РФ Михаила Мишустина. Во время встречи с депутатами фракции "Единая Россия" Михаил Мишустин заявил, что кабмин внесет в ГД ряд нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию поручений президента РФ. 

Мишустин отметил, что следует предпринять все усилия, чтобы новые нормы были приняты быстрее и заработали в интересах граждан. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #аптеки #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...