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11:27   9 Апреля 2020
Россия

Глава Челябинской области Текслер самоизолировался на рабочем месте

Глава Челябинской области Текслер самоизолировался на рабочем месте

Глава Челябинской области Алексей Текслер объявил, что отправляется на самоизоляцию, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся обнаружили коронавирусную инфекцию.

"Видите, я в связи с этим на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в связи с этим должен соблюдать самоизоляцию", — уточнил он в беседе с корреспондентами.

Глава региона также добавил, что Зюсь хорошо себя чувствует и у него нет симптомов. Продолжать работу Текслер намерен в своем рабочей кабинете. 

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект создан для информирования граждан о необходимых мерах профилактики заболевания.

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Автор: Борис Нестеров
#челябинская область #текслер #коронавирус

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