Глава Челябинской области Текслер самоизолировался на рабочем месте

Глава Челябинской области Алексей Текслер объявил, что отправляется на самоизоляцию, так как у его пресс-секретаря Сергея Зюся обнаружили коронавирусную инфекцию.

"Видите, я в связи с этим на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в связи с этим должен соблюдать самоизоляцию", — уточнил он в беседе с корреспондентами.

Глава региона также добавил, что Зюсь хорошо себя чувствует и у него нет симптомов. Продолжать работу Текслер намерен в своем рабочей кабинете.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект создан для информирования граждан о необходимых мерах профилактики заболевания.