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 Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное

Политолог: Русофобский Запад не будет воспринимать помощь РФ как что-то позитивное
Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

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11:20   9 Апреля 2020
Весь мир

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Парламент Швеции раскритиковал действия Россия после возвращения в ПАСЕ и предложил возобновить антироссийские санкции.

Основная критика Швецией России пришлась в части того, что, со слов первой, РФ игнорировала решения, принятые в Совете Европы и других институтах международного уровня, сообщает ФАН.

"Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер", — подчеркивают шведские парламентарии.

Шесть лет назад в ПАСЕ Россия была лишена права голоса в наблюдательных миссиях, в ответ на что Москва прекратила платить взносы в Совет Европы. Полномочия вернулись к России в полной мере только в мае прошлого года, когда было признано равенство всех делегаций. 

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Автор: Илья Романович
#россия #пасе #швеция

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