Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Парламент Швеции раскритиковал действия Россия после возвращения в ПАСЕ и предложил возобновить антироссийские санкции.

Основная критика Швецией России пришлась в части того, что, со слов первой, РФ игнорировала решения, принятые в Совете Европы и других институтах международного уровня, сообщает ФАН.

"Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причем те, кто принадлежит к правящим партиям, твердо придерживались ранее принятых санкционных мер", — подчеркивают шведские парламентарии.

Шесть лет назад в ПАСЕ Россия была лишена права голоса в наблюдательных миссиях, в ответ на что Москва прекратила платить взносы в Совет Европы. Полномочия вернулись к России в полной мере только в мае прошлого года, когда было признано равенство всех делегаций.