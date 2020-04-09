Пандемия коронавируса потребовала дополнительной защиты персональных данных россиян

Пандемия коронавируса актуализировала вопрос охраны персональных данных. Большинство услуг перешли в онлайн-режим, чтобы не терять самоизолировавшихся клиентов. Интернет-трафик к концу марта вырос на 10–30% в сравнении с остальными днями в 2020 году, но это не предел. До 30 апреля в России объявлены нерабочие дни, и выходу на улицу люди предпочитают выход в сеть.

Чем больше пользователей и потребляемых в интернете услуг, тем больше персональных данных получают и обрабатывают их поставщики: номера банковских карт для оплаты, имена, фамилии, возраст, адреса, пароли... Вся эта личная информация не остается лишь в окошках вкладок браузера, а тщательно собирается интернет-гигантами.

Google, Amazon, Facebook — все эти американские корпорации, как и им подобные, никогда не отличались бережливостью и бескорыстностью в сохранении личных данных. Вот и бизнесмен Константин Малофеев опасается, что вынужденная «коронавирусная» компьютеризация поможет западным компаниям собрать еще больше данных о россиянах.

«Существует доклад Организации экономического сотрудничества о влиянии COVID-19 на рабочие места, сохранение экономики. Это очень интересно. Например, что должна делать вся мировая экономика? Быстрее компьютеризироваться и предоставить доступ к средствам связи и обмену. Ну мы же сидим по домам теперь, нам теперь нужно общаться», — рассказал Малофеев в эфире телеканала «Царьград».

Например, в 2013 году Facebook запятнал себя передачей данных пользователей в западным спецслужбам. И это только начало. Потом — слежка за диалогами пользователей, тайная передача данных другим корпорациям — Apple и Microsoft. А к 2019 году детище Марка Цукерберга и вовсе проглядело утечку данных 419 миллионов пользователей с номерами телефонов, данные еще 1,2 миллиарда человек и вовсе оказались в открытом доступе.

Кто и с какими целями воспользовался «слитыми» Facebook данными остается только догадываться, но хакеры и интернет-мошенники возможность нажиться точно не упустили. Пока нарушения в сфере оборота персональных данных наказываются в РФ крайне слабо, констатирует Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий.

«Непосредственно в массовой утечке персональных данных должна быть установлена уголовная ответственность, потому что в настоящее время правоохранители вынуждены подводить это под ту же 137 статью, что далеко не всегда является возможным по обстоятельствам дела. На самом деле нужно то, что было нужно и до пандемии коронавируса: четкая работа по пресечению торговли персональными данными и соответствующая адаптация законодательства, которая напрашивалась еще несколько лет назад», — поделился Парфентьев с корреспондентом «Политики Сегодня»,

Не отстает от Facebook и Google. В ноябре 2019 года часть видео из архивов Google Photos утекла в другие профили: пользователи могли видеть чужие личные фотографии. И если этот инцидент — ошибка, за который компания запоздало извинилась, то намеренная слежка за перепиской сотрудников российских СМИ на случайность не похожа. Западным компаниям, не подчиняющимся юрисдикции РФ, ничто не помешает аналогичным образом поступать со всеми россиянами.

Где могут оказаться данные российских граждан — в руках других корпораций, в открытом доступе, или сразу у хакеров, — решать не нам, а интернет-гигантам. Но это пока: в прошлом году Совфед принял закон о надежном Рунете, регулирующий интернет-пространство на территории РФ. Соответствующие технические решения для его эффективного действия уже в разработке.