Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
11:12   9 Апреля 2020
Россия

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями партии "Единая Россия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты, заявил депутат Государственной думы Владимир Плотников.

По его словам, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на минувшей рабочей встрече предложил правительству проработать возможность фиксации цен на продукты питания. Премьер Мишустин высоко оценил предложенные Неверовым инициативы и пообещал проработать механизмы ограничения цен на отдельные группы продовольственных товаров.

"Необходимо сделать по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств", — отметил Неверов.

В пример он привел стремительный рост на лимоны и корень имбиря. По мнению Неверова, правительство должно ограничить наценку 10% на каждом этапе "товаропроводящей цепочки".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#правительство #единая россия #мишустин #продукты питания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...