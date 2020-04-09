Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями партии "Единая Россия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты, заявил депутат Государственной думы Владимир Плотников.

По его словам, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на минувшей рабочей встрече предложил правительству проработать возможность фиксации цен на продукты питания. Премьер Мишустин высоко оценил предложенные Неверовым инициативы и пообещал проработать механизмы ограничения цен на отдельные группы продовольственных товаров.

"Необходимо сделать по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств", — отметил Неверов.

В пример он привел стремительный рост на лимоны и корень имбиря. По мнению Неверова, правительство должно ограничить наценку 10% на каждом этапе "товаропроводящей цепочки".