Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с членами партии "Единая Россия". В ходе переговоров глава кабинета министров сообщил, что правительство России поддерживает инициативу единороссов по расширению кредитных каникул для граждан страны.

Мишустин добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Глава правительства напомнил, что ранее с подобной инициативой выступил глава России Владимир Путин во время своего обращения к нации. Президент поручил рассмотреть возможность увеличения каникул по потребительским займам и ипотекам.