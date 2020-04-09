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 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
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11:10   9 Апреля 2020
Россия

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с членами партии "Единая Россия". В ходе переговоров глава кабинета министров сообщил, что правительство России поддерживает инициативу единороссов по расширению кредитных каникул для граждан страны.

Мишустин добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Глава правительства напомнил, что ранее с подобной инициативой выступил глава России Владимир Путин во время своего обращения к нации. Президент поручил рассмотреть возможность увеличения каникул по потребительским займам и ипотекам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кредит #каникулы #мишустин

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