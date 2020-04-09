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11:01   9 Апреля 2020
Политика

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Общественники Риги отменили празднование Дня Победы на фоне пандемии коронавируса, сообщает организация "9мая.lv".

По данным представителей организации, в течение 12 лет они проводили празднование Дня Победы у Памятника освободителям в Пардаугаве, где ежегодно собираются десятки тысяч людей. В этом году ситуация с коронавирусом в Латвии не позволяет этого сделать, а режим карантина продлен до 12 мая.

Отмечается, что как только в Латвии отменят режим чрезвычайной ситуации, то общественники обязательно посетят ветеранов и поздравят их с Днем Победы. Организация сообщает, что рассматривает возможность трансляции прямого эфира на Facebook, чтобы у жителей страны была возможность услышать поздравления с 9 Мая от деятелей культуры Латвии.

"Праздника такого масштаба, как в Риге, нет ни в одной другой европейской стране", — заключают общественники.

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Автор: Юлия Яковлева
#латвия #рига #день победы

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