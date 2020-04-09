Власти Южной Кореи заявили об отмене безвизового режима с рядом стран

Южная Корея временно остановит безвизовый режим с 90 государствами, сообщает МИД республики.

Распространение коронавирусной инфекции вынудило правительство Южной Кореи ограничить поток въезжающих на территорию страны людей и ввести визовый режим для граждан многих государств.

Россиянам теперь также придется получать разрешение на въезд в Южную Корею, рассказали представители Министерства иностранных дел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года. Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило один миллион человек.