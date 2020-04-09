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 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

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10:41   9 Апреля 2020
Общество

Власти Южной Кореи заявили об отмене безвизового режима с рядом стран

Власти Южной Кореи заявили об отмене безвизового режима с рядом стран

Южная Корея временно остановит безвизовый режим с 90 государствами, сообщает МИД республики.

Распространение коронавирусной инфекции вынудило правительство Южной Кореи ограничить поток въезжающих на территорию страны людей и ввести визовый режим для граждан многих государств.

Россиянам теперь также придется получать разрешение на въезд в Южную Корею, рассказали представители Министерства иностранных дел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года. Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило один миллион человек.

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Автор: Ирина Большунова
#рф #южная корея #безвиз

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