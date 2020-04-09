Правительство представит ежегодный отчет в ГД весной

Отчет правительства в Государственной думе состоится весной, однако точной даты пока нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В этом году отчет правительства в Госдуме пришлось отложить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Отметим, правительство Российской Федерации представляет ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой. Соответствующая норма прописана в статье 114 Конституции Российской Федерации.