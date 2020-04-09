Коммунальные службы сформируют новые тарифы для вывоза мусора

Законопроект о получении доступа к персональным данным россиян для коммунальных служб разработан членами Совета Федерации во главе с председателем комитета палаты по экономической политике Андреем Кутеповым.

Кутепов рассказал, для чего были приняты данные изменения. На вопрос, сами ли регионы решают, какую сумму взимать за вывоз мусора и исходя из количества проживающих в квартире или в зависимости от площади жилья, он ответил, что мусор — это продукт жизнедеятельности человека, а потому все тарифы должны формироваться исходя из количества людей в квартире, и добавил, что во всех регионах России должен быть единый тариф. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Для этого соответствующим организациям будет предоставлен доступ к персональным данным граждан. Сумму в квитанциях будут формировать на основании количества проживающих.

Кутепов прокомментировал ранее предложенный перенос выплат всех платежей регоператорами в этом году на декабрь 2020 года из-за COVID-19, а также установление нулевой ставки НДС на их услуги. Эти меры обеспечат операторам финансовую устойчивость и дадут возможность снизить тарифы, но на данный момент предложение только рассматривается.

По мнению председателя, эти меры должны сохраниться и после эпидемии COVID-19. Он считает, что в данный момент в стране непростая ситуация, и так как сейчас многие находятся дома, то у людей становится больше отходов, поэтому принимаются решения о создании комфортных условий и обеспечении своевременного вывоза мусора без нанесения ущерба гражданам и окружающей среде. Несмотря на карантин, сотрудники коммунальных служб должны обеспечивать непрерывное выполнение возложенных на них обязанностей.​​​

Губернатор Подмосковья заявил, что весеннее благоустройство не отменят из-за распространения коронавируса. За чистотой всех общественных пространств следить не перестанут. Об этом сообщает "360".