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Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
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10:19   9 Апреля 2020
Россия

Джабаров назвал сомнительной попытку украинцев в Италии дискредитировать россиян

Джабаров назвал сомнительной попытку украинцев в Италии дискредитировать россиян

Цели прибытия российских военных медиков до сих пор не ясны украинцам, проживающим в Италии. Сенатор Владимир Джабаров выразил возмущение отношением украинцев к миссии РФ.

Наталия Гебрич, одна из украинских мигрантов в Италию, сомневается в благих намерениях Российской Федерации, которая направила свою помощь пострадавшей стране. В петиции, организованной бывшими украинцами, поднимается два вопроса: почему в страну прибыли военные медики вместо гражданских и почему российским гражданам, обрабатывающим пансионаты для пожилых, позволяют это делать своими химикатами, сообщает ФАН.

Джабаров в интервью предположил, что за этой инициативой стоит отработка заказов украинских националистов, которые таким способом захотели поставить под сомнение действия российских граждан.

"Это аморально, и пусть их осудят сами итальянцы", — заявил сенатор.

На сегодняшний момент в мире зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения COVID-19. Из них уже более 330 тыс. полностью выздоровевших.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #украина #италия #коронавирус

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